Auto rast in China in Fußgängergruppe

Im Südwesten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Sieben Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben, als das Auto am Dienstag in der Provinz Sichuan auf einen Gehweg fuhr. Vier weitere Menschen wurden demnach verletzt. Erst am vergangenen Donnerstag war ein Auto im Nordosten des Landes in eine Gruppe von Kindern gerast, wobei fünf Kinder ums Leben kamen.