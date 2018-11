Mexiko fordert Untersuchung zu Tränengaseinsatz an US-Grenze

Nachdem US-Grenzbeamte Tränengas auf mittelamerikanische Migranten geschossen haben, fordert das mexikanische Außenministerium eine Untersuchung der Vorfälle. Es werde erwartet, dass die USA den Einsatz von "nicht tödlichen Waffen" in Richtung Mexikos gründlich aufkläre, teilte das Ministerium in einer entsprechenden diplomatischen Note an die US-Botschaft in Mexiko-Stadt am Montag (Ortszeit) mit.