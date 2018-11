50. Festival Visions du réel in Nyon ehrt Werner Herzog

Das Festival Visions du réel in Nyon stellt 2019 das Werk des Filmemachers Werner Herzog in den Mittelpunkt seiner 50. Ausgabe, die vom 5. bis 13. April 2019 dauert. Am 8. April erhält Herzog zudem den Prix Maître du réel. In seiner Hommage zeigt das Filmfestival eine Auswahl von Herzogs Werken, darunter als Schweizer Premiere den Film "Meeting Gorbachev" von 2018.