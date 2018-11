Fruchtbare Hunde-Diplomatie zwischen Nord- und Südkorea

Nach der Schenkung von Pungsan-Jagdhunden von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in verfügt letzterer nun auch über sechs Welpen. Am Sonntag veröffentlichte Fotos zeigen Moon und seine Frau vor ihrer Residenz in Seoul - umringt von den Hundewelpen und ihrer Mutter Gomi.