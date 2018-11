Angeblich 9.300 Todesfälle durch Implantate von US-Konzern

Der Marktführer in Medizintechnologie könnte laut einer internationalen Recherche mit bis zu 9.300 Todesfällen und 292.000 Verletzungen in den USA in Verbindung gebracht werden. Die Implantate des US-Konzerns Medtronic seien in einem von fünf Fällen problematisch, berichtete das internationale Konsortium für Investigativen Journalisten (ICIJ) am Sonntag mit Verweis auf Berichte an US-Behörden.