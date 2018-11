Elon Musk will in sieben Jahren auf dem Mars leben

Der umtriebige Star-Unternehmer Elon Musk (47) will in sieben Jahren auf dem Mars leben. Die Chancen dafür stünden aktuell bei 70 Prozent. "Ich rede davon, dort hinzuziehen. Der Preis wird vermutlich bei mehreren hunderttausend Dollar liegen", sagte Musk in der US-Sendung "Axios" vom Sonntag (Ortszeit). Er sei sich aber der Risiken bewusst.