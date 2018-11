Zum zweiten Mal Nadel in Erdbeere in Neuseeland gefunden

In Neuseeland ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten eine Nadel in einer Erdbeere gefunden worden. Die Nadel sei in einer Schale in einem Supermarkt in der Kleinstadt Geraldine auf der Südinsel des Landes aufgetaucht, berichtete die Polizei.