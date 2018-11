Italien-Budget: Rom signalisiert nun Kompromissbereitschaft

Im Budgetstreit mit der EU-Kommission signalisiert die italienische Regierung erstmals Bereitschaft zu Schritten in Richtung mehr Flexibilität. Aus Regierungskreisen verlautete, dass Italien seine Defizitziele für 2019 von 2,4 auf 2,2 Prozent senken könnte, was Einsparungen in einer Größenordnung von 3,2 Milliarden Euro entsprechen würde.