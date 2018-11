Sechs Tote bei nächtlichem Wohnhausbrand in der Schweiz

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Nordwesten der Schweiz sind in der Nacht auf Montag sechs Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch Kinder. Unsachgemäßer Umgang mit einer Zigarette führte laut Polizei zum Brand. Eine Person wurde festgenommen. Augenzeugen zufolge hatten Asylwerber in dem Gebäude gelebt. Mehrere Menschen kamen ins Spital, ein Nachbarhaus wurde zwischenzeitlich evakuiert.