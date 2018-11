Sechs Tote bei Brand in der Schweiz - Kinder unter Opfern

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solothurn in der Schweiz sind in der Nacht auf Montag sechs Menschen gestorben, darunter auch Kinder. Mehrere Menschen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag meldete. Das Feuer brach demnach in einem unteren Stockwerk aus.