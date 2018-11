Tödlicher Unfall beim Mineraliensammeln in Bad Hofgastein

Eine 35-jährige Mineraliensammlerin aus dem Bezirk Zell am See ist am Sonntag beim Bearbeiten eines Felsens in Bad Hofgastein tödlich verunglückt. Die Frau rutschte nach Polizeiangaben aus, beim Versuch sich festzuhalten kam der Felsblock in Bewegung und stürzte mit ihr etwa 30 Meter ab. Die Frau verstarb an der Unglücksstelle.