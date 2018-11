Nach US-Grenzstürmung: Mexiko will 500 Migranten abschieben

Hunderte Migranten aus Zentralamerika haben in der mexikanischen Stadt Tijuana die Grenze zu den USA gestürmt. Mindestens 500 Migranten versuchten am Sonntag die Sperranlagen zu überwinden, wie Journalisten berichteten. Der mexikanische Innenminister Alfonso Navarrete verurteilte im Sender Milenio das Vorgehen dieser Migranten und kündigte an, sie abzuschieben.