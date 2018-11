Wiener Grüne entscheiden über Vassilakou-Nachfolge

Bei den Wiener Grünen fällt am Montag die Entscheidung darüber, wer die Nachfolge von Frontfrau Maria Vassilakou antritt. Als Favoriten gelten Rathaus-Klubchef David Ellensohn und die beiden Gemeinderäte Birgit Hebein und Peter Kraus. Insgesamt haben sich fünf Personen für die Spitzenposition beworben. Das Ergebnis der Briefwahl soll am späten Abend oder in der Nacht vorliegen.