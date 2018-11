May informiert Kabinett und Parlament über Brexit-Abkommen

Nach dem grünen Licht der EU-Länder für das Brexit-Abkommen wirbt die britische Premierministerin Theresa May am Montag erneut in ihrem Kabinett und im Parlament für die Vereinbarung. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder hatten das Brexit-Abkommen am Sonntag gebilligt. Das britische Parlament muss dem Vertrag allerdings noch zustimmen.