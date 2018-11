Ukrainischer Präsident: Parlament soll Kriegsrecht ausrufen

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will als Konsequenz aus dem militärischen Zwischenfall vor der von Russland annektierten Krim-Halbinsel das Kriegsrecht ausrufen. Er werde dies dem Parlament vorschlagen, das am Montag in einer Sondersitzung darüber entscheiden solle, sagte Poroschenko in der Nacht auf Montag nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrates.