47 SDF-Kämpfer bei IS-Offensive im Osten Syriens getötet

Bei einer Offensive der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" im Osten Syriens sind laut Aktivisten mindestens 47 Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) getötet worden. Laut "Syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte" unternahm der IS am Freitag und Samstag Vorstöße aus seinen verbliebenen Gebieten in der Provinz Deir ez-Zor gegen Stellungen der kurdisch-geführten SDF-Allianz.

Dabei seien auch 39 Jihadisten gestorben, hieß es. Allein am Samstag habe der IS drei Angriffe auf die Orte Al-Bahra und Gharanij sowie auf ein Gelände in der Nähe des Ölfelds von Al-Tanak ausgeführt. Dabei seien 29 SDF-Kämpfer getötet worden. Am Freitag hatte die Jihadistenmiliz laut der Beobachtungsstelle einen Großangriff auf Al-Bahra unternommen.

Die von den USA unterstützte Allianz antwortete auf die Attacken unter anderem mit Luftangriffen auf die vom IS gehaltenen Gebiete. Dabei wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle seit Freitag auch 17 Zivilisten getötet, darunter fünf Kinder.

In der nordwestlichen Provinz Idlib beschoss die syrische Armee nach Angaben der Beobachtungsstelle am Samstag die letzte große Rebellenhochburg des Landes. Dabei seien neun Zivilisten getötet worden, darunter sieben Kinder. Unter anderem sei eine Schule getroffen worden.

Derweil warfen syrische Staatsmedien den Rebellen einen Angriff auf die Stadt Aleppo mit "Giftgas" vor. Es habe sich dabei wahrscheinlich um Chlorgas gehandelt, meldeten die Staatsmedien unter Berufung auf die Regierung. Der Angriff soll sich gegen zwei Stadtteile gerichtet haben, 44 Zivilisten litten laut den Berichten unter Atemproblemen.