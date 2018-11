Schweizer stimmen über Völkerrecht und Hornkühe ab

Heimliche Überwachung durch Versicherungen, die Unterordnung von internationalem unter nationales Recht und eine Initiative zum Erhalt von Kuh-Hörnern stehen am Sonntag in mehreren Referenden in der Schweiz zur Entscheidung. Die besten Aussichten hat Umfragen zufolge ein Gesetz, wonach Versicherungen bei Betrugsverdacht Detektive einsetzen dürfen.