Italien-Budget: EU-Kommission und Italien suchen nach Lösung

Italien und die EU-Kommission wollen in den kommenden Tagen ihre Gespräche über den umstrittenen Haushaltsentwurf für 2019 fortsetzen. Die Regierung in Rom und die Kommission seien auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Lösung, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Samstagabend.