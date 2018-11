Kurz empfing Babis in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstagabend seinen tschechischen Amtskollegen Andrej Babis in Wien empfangen. Babis, der erst am Freitag ein Misstrauensvotum im Prager Parlament überstanden hatte, war für ein Konzert der Tschechischen Philharmonie anlässlich des 100. Jahrestags der Gründung der Tschechoslowakei nach Wien gekommen.