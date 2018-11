Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Kärnten

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Klagenfurt-Land sind am Samstag vier Personen schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger bog in Maria Rain in die Loiblpassstraße ein und übersah dabei einen geradeaus fahrenden Wagen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Lenker und zwei Beifahrerinnen schwer verletzt. Alle vier Personen wurden laut Polizei ins UKH Klagenfurt gebracht.