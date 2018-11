EU-Wahl: CSU kürte Weber zu ihrem Spitzenkandidaten

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber führt nicht nur die Europäische Volkspartei (EVP) als Spitzenkandidat in die Europawahl, sondern auch seine eigene Partei. Auf einer Delegiertenversammlung am Samstag in München wählte die bayerische CSU den Parteivize mit 98,9 Prozent der Stimmen auf Platz eins der CSU-Liste für die Wahl am 26. Mai kommenden Jahres.