Asselborn: EU-Sondergipfel scheitert nicht an Spanien

Der EU-Sondergipfel zum Brexit am Sonntag wird nach Einschätzung des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn nicht an der Gibraltar-Frage scheitern. "Ich glaube, da kommt man raus", sagte Asselborn am Samstag. Man werde höchstwahrscheinlich eine interpretative Erklärung des Europäischen Rates ausarbeiten, wonach Gibraltar-Themen von Madrid und London auszuhandeln seien.