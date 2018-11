Großbrand auf Bauernhof in Tirol

Ein Großbrand auf einem Bauernhof in Mils bei Imst in Tirol hat Samstagfrüh die Einsatzkräfte beschäftigt. Das Feuer war im Stall ausgebrochen, die Flammen griffen jedoch rasch auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Brand war am Vormittag zwar schon unter Kontrolle, aber noch nicht restlos gelöscht.