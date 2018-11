Mindestens neun Tote nach mutmaßlichem IS-Angriff in Libyen

Bei einem Angriff auf eine Polizeistation im Südosten Libyens sind am Freitag mindestens neun Sicherheitskräfte getötet worden. Elf weitere Menschen, darunter Zivilisten und ein Polizeichef, seien bei dem Überfall in der Wüstenstadt Tazerbo "entführt" worden, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden. Für den Angriff wird demnach die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich gemacht.