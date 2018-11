Salzburger starb bei Zusammenstoß mit Sattelzug in Kärnten

Ein 47-jähriger Salzburger ist am Freitag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug in Kärnten ums Leben gekommen. Der Mann war am Nachmittag mit seinem PKW auf der Drautal Straße von Lienz kommend in Richtung Spittal an der Drau unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und gegen das entgegenkommende Fahrzeug prallte.