Mann mit gelber Weste droht mit Sprengstoff in Angers

Kurz vor den für das Wochenende geplanten neuen Protesten der "gelben Westen" in Paris gegen zu hohe Benzinpreise und Präsident Emmanuel Macron hat ein Mann in der Stadt Angers einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann - ebenfalls in einer gelben Weste - behauptete nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner am Freitagabend nahe einer Tankstelle, Sprengstoff in seiner Tasche zu haben.