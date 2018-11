Landeshauptleute bringen Kompetenzbereinigung auf Schiene

Die Landeshauptleute haben sich am Freitag bei ihrer Konferenz in Stegersbach auf eine 15a-Vereinbarung für die Kinder- und Jugendhilfe verständigt und damit die Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Ländern wieder auf Schiene gebracht. Nicht so einig sind sie sich hingegen beim humanitären Bleiberecht.