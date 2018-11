"Nebenbei" im Schauspielhaus Salzburg: Kammerspiel im Keller

Das Schauspielhaus Salzburg trägt mit einem beeindruckenden Kammerspiel zum Gedenkjahr 1938/2018 bei. "Nebenbei" erzählt von den Erinnerungen einer jüdischen Variete-Sängerin, die sich im Berlin des Zweiten Weltkriegs im Keller ihres Liebhabers vor den Nazis verstecken musste. Am Donnerstag feierte das mit musikalischen Reminiszenzen auf die Chansons der 30er Jahre gespickte Stück seine Premiere.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Doch die auf der Bühne gesungenen, oft frivolen Schlager verliehen "Nebenbei" nur auf den ersten Blick etwas Leichtigkeit. Denn das Bühnenwerk basiert auf einer wahren Geschichte. Die in England als Tochter jüdischer Einwanderer geborene Autorin Barbara Derkow Disselbeck hat das Schicksal ihrer eigenen Großtante aufgegriffen. Die Nachtklubsängerin Miriam ist jung, begehrenswert, unbekümmert. Sie ist keine berechnende Lola, wie sie Marlene Dietrich in der "Blaue Engel" spielt, sondern eine lebenslustige Frau. Eigenes Geld, schöne Kleider, Tanztee und Oper, Rosen vom Verehrer. Die Politik rundherum, die Machtergreifung der Nationalsozialisten, wird ignoriert. "Ich dachte, alles ist bald vorbei", sagt sie einmal.

Doch der Großteil der jüdischen Bevölkerung der Stadt ist da schon längst geflohen oder wurde deportiert. Doch die Aussicht auf ein Leben in Palästina, auf "Lagerfeuer, Traktoren und Schlammstiefel" im Kibbuz ist nichts für die junge Frau. Sie bleibt in Berlin, bekommt die Novemberpogrome 1938 nur am Rande mit. "Wir machten uns vor, dass das Leben weiter geht, dass man schon durchkommt, wenn man originell, attraktiv und unpolitisch ist. Bis es zu spät war."

Als eines Tages ihre Schwester beim Einkaufen verhaftet wird, steht Miriams Liebhaber Konny vor der Tür. Er versteckt sie darauf im Keller seines Hauses, in dem aber gleichzeitig auch seine Ehefrau wohnt. Wie lange Miriam alleine im Dunklen lebt, bleibt offen. Es dürften aber Jahre gewesen sein. "Kein Gefühl, ob es Tag oder Nacht war. Keine Ahnung, wie das Wetter war. Keine warme Sonne auf der Haut, kein Wind in den Haaren. Keine Weite", erinnert sie sich. Dazu stößt die permanente Angst vor der Entdeckung. Konny bringt zwar täglich Essen und entsorgt den Kübel mit den Fäkalien, doch er bleibt nie lange. Dazu kommt die unausgesprochene Sorge, die Ehefrau, die Miriam in ihrer Zeit im Keller nie zu Gesicht bekam, könnte sie verraten.

Trotz der Anspielungen auf eine Vielzahl von Charakteren kommt "Nebenbei" nur mit der Hauptfigur aus. Dass das Stück dabei nicht zum Monolog mit Gesangseinlagen gerät, ist der Regie geschuldet: Miriam wird von zwei Schauspielerinnen dargestellt. Daniela und Larissa Enzi, im wirklichen Leben Mutter und Tochter, spielen und singen famos die jüdische Variete-Tänzerin in zwei Lebensaltern - begleitet nur vom Klavier. Gealtert, verbittert, im Heim lebend, dem Alkohol zugetan, die eine. Verführerisch, in ihrem Versteck zunehmend verzweifelt, die andere.

Zugleich treibt das Bühnenbild die Handlung geschickt und kurzweilig voran. Als Kulisse dienen zwei übereinandergestapelte Schiffscontainer. Oben, die reichlich mit Hochprozentigem ausgestattete Wohnung im Jetzt, unten der enge Keller der Kriegsjahre. Dieser "Split Screen" ermöglicht Parallelmontagen genauso wie den häufigen Handlungswechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Manchmal scheint es fast so, als ob die beiden Miriams im Dialog stehen.

Im Begleitheft zum Stück widmet sich übrigens ein Text den "unbesungenen Helden", jenen Deutschen, die im Zweiten Weltkrieg viel riskierten, um Juden zu helfen. Rund 1.400 Berliner Juden haben dank der Mithilfe der Bevölkerung im Untergrund überlebt, mehr als 60.000 kamen hingegen bis zum Kriegsende im KZ ums Leben, wurden ermordet oder begingen Suizid. Das Motiv von Helfer Konny bleibt vage. Vielleicht sah er seine Hilfe auch nur als Mittel, die Geliebte an sich zu binden.