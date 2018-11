Suche nach Regierung in Schweden geht weiter

Der Reichstag in Schweden soll nach den Wahlen am 9. September zum zweiten Mal über Stefan Löfven als Ministerpräsidenten abstimmen. Das hat Parlamentspräsident Andreas Norlen entschieden, um die Regierungsbildung zu beschleunigen. Spätestens bis zum 3. Dezember müsse ihm der Sozialdemokrat Löfven mitteilen, mit wem er eine Regierung bilden wolle, sagte Norlen am Freitag.