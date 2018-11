Prozess: Polizisten wüst beschimpft und Mann verletzt

Ein 21-jähriger Burgenländer ist am Freitag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er drei Polizisten im Juli mehrfach wüst beschimpft und einem Mann einen Nasenbeinbruch zugefügt haben soll. Was er von der Exekutive hält - obwohl sein Opa selbst Polizist war - hat er sich auch tätowieren lassen. Das gefiel Richterin Birgit Falb zwar nicht, dennoch bot sie dem Angeklagten eine Diversion an.