Sieben Tote bei Überschwemmungen im Irak

Bei schweren Überschwemmungen im Irak sind nach offiziellen Angaben sieben Menschen ums Leben gekommen. Heftige Regenfälle hätten in der nördlich von Bagdad gelegenen Provinz Salah al-Din zu Überflutungen geführt und in dem Ort Al-Huria Häuser überschwemmt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.