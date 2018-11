Explosion und Schüsse bei chinesischem Konsulat in Pakistan

In der Nähe des chinesischen Konsulats in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi sind Freitagfrüh eine Explosion und Schüsse gehört worden. Laut dem Sprecher der Polizei in Karachi, Sayyad Ahmad, war offenbar das chinesische Konsulat das Ziel der Angreifer. Drei oder vier Männer hätten das Feuer eröffnet, sagte ein anderer Polizeisprecher.