Spaniens Premier Sanchez begann historischen Kuba-Besuch

Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez hat einen historischen Kuba-Besuch begonnen. Zum Auftakt seiner Reise in der früheren Kolonie legte der Sozialdemokrat am Donnerstag in der Hauptstadt Havanna zunächst Blumen an einer Statue des kubanischen Unabhängigkeitshelden Jose Marti nieder. Anschließend traf er Kubas Staatschef Miguel Diaz-Canel.