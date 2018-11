Regierungschef Sanchez begann historischen Kuba-Besuch

Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez hat einen historischen Kuba-Besuch begonnen. Zum Auftakt seiner Reise in der früheren Kolonie legte der Sozialdemokrat am Donnerstag in der Hauptstadt Havanna zunächst Blumen an einer Statue des kubanischen Unabhängigkeitshelden Jose Marti nieder.