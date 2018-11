Neue Anklage gegen mazedonischen Ex-Premier Gruevski

Die mazedonische Sonderstaatsanwaltschaft hat am Donnerstag in zwei weiteren Punkten Anklage gegen den nach Ungarn geflohenen mazedonischen Ex-Premier Nikola Gruevski erhoben. Das berichtete die ungarische Nachrichtenagentur MTI in der Nacht auf Freitag. Damit laufen insgesamt bereits sechs Verfahren gegen den einstigen Ministerpräsidenten (2006 bis 2017) des Balkanlandes.