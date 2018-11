Oettinger rechnet bei Hard Brexit nicht mit EU-Budgetloch

EU-Budgetkommissar Günther Oettinger rechnet nicht damit, dass ein Hard Brexit - also ein britischer EU-Austritt ohne Folgeabkommen am 29. März 2019 - ein Milliardenloch ins Unionsbudget reißen wird. Die Briten hätten bisher immer zugesichert, im nächsten Budgetjahr alle Rechte und Pflichten zu erfüllen, sagte Oettinger am Donnerstag im APA-Interview in Wien.