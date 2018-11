Frau brachte Kind in Pariser Metro zur Welt

In der Pariser Metro hat eine Frau einen kleinen Buben zur Welt gebracht. Das Baby kam am Mittwochabend in einem Wagen der Linie 6 an der Station Glaciere zur Welt, wie die Verkehrsgesellschaft RATP am Donnerstag auf Twitter schrieb. "Herzlichen Dank an den Arzt, der im Zug war und bei der Geburt geholfen hat", hieß es weiter.