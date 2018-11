EU und London wollen Partnerschaft - Spanien auf Vetokurs

Die EU und Großbritannien streben nach dem Brexit eine "tiefe" und "ehrgeizige" Partnerschaft an und wollen ein "Freihandelsgebiet" ohne Zölle, Abgaben und mengenmäßige Beschränkungen schaffen. Dies geht aus dem Entwurf der Erklärung zu den künftigen Beziehungen nach dem britischen EU-Austritt hervor, der am Donnerstag akkordiert wurde. Ungelöst ist aber weiter die Gibraltar-Frage.

© APA (AFP)

Wie aus spanischen Diplomatenkreisen verlautete, wird Madrid der Erklärung wegen Gibraltar nicht zustimmen. Ein Kommissionssprecher hatte schon zuvor eingeräumt, dass die Frage des Status der britischen Kronkolonie auf der iberischen Halbinsel ungelöst sei. Der spanische Premier Pedro Sanchez hat direkte Verhandlungen zwischen Spanien und Großbritannien über die Zukunft des britischen Überseegebiets verlangt. Spanien stößt sich auch daran, dass Gibraltar in dem Austrittsvertrag als UK-Territorium festgeschrieben wird.

Seitens der Kommission wurden keine Details über die Inhalte der Einigung auf die politische Erklärung abgegeben. Die Brüsseler Behörde agiere als "facilitator" in diesem Prozess. Jedenfalls könnte es noch in der Gibraltar-Frage zu einem trilateralen Treffen vor dem Brexit-Gipfel zwischen May, dem spanischen Premier Pedro Sanchez und Juncker kommen. May und Juncker wollten einander am Samstagabend in Brüssel treffen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuvor auf Twitter mitgeteilt, er habe den Erklärungsentwurf an die Regierungen der 27 in der EU verbleibenden Länder verschickt. Sie sei laut EU-Kommission auch bereits "grundsätzlich auf politischer Ebene vereinbart".

Die britische Premierministerin Theresa May verteidigte in einer kurzen öffentlichen Stellungnahme die Brexit-Erklärung. "Dies ist der richtige Deal für Großbritannien", sagte sie in der Downing Street in London. Das Abkommen sei in Reichweite und werde die Weichen für eine bessere Zukunft stellen. Sie sei "entschlossen", es umzusetzen. Großbritannien könne künftig wieder über seine Grenzen, Gesetze und sein Geld bestimmen, betonte May.

Zuversichtlich zeigte sich May, die Differenzen mit Spanien in der Gibraltar-Frage klären zu können. "Gestern Abend habe ich mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez gesprochen und bin zuversichtlich, dass wir uns am Sonntag auf eine Vereinbarung einigen können, die die gesamte britische Familie einschließlich Gibraltars betrifft", sagte die Regierungschefin.

Laut dem Entwurf der Erklärung wollen beide Seiten "eine ambitionierte und weitreichende wirtschaftliche Partnerschaft" entwickeln. Die Übergangsperiode nach dem Brexit soll um ein bis zwei Jahre verlängert werden können. Während dieser Zeit solle Großbritannien ins EU-Budget einzahlen, heißt es. Großbritannien wird mit dem Austritt offiziell "Drittstaat". Das Land muss weiter EU-Regeln einhalten und Beiträge nach Brüssel überweisen, hat aber keine Mitsprache mehr in EU-Gremien.

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus. In der vergangenen Woche hatten sich die Unterhändler beider Seiten bereits auf einen 585 Seiten langen Austrittsvertrag geeinigt. Er soll am Sonntag bei einem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zusammen mit der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen gebilligt werden.

Einig wurden beide Seiten auch über die noch einzige offene Frage im Austrittsvertrag, der bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Dabei war offen geblieben, um welchen Zeitraum die nach dem Brexit geplante Übergangsphase verlängert werden kann. Sie endet regulär Ende 2020, kann nach dem neuen Entwurf von Artikel 132 des Austrittsvertrags nun aber einmalig "um bis zu ein oder zwei Jahre" verlängert werden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde von seiner britischen Amtskollegin am Nachmittag empfangen. May bezeichnete die bilateralen Beziehungen zu Beginn des Gesprächs als "hervorragend" und gratulierte Kurz zur österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, die einen klaren Fokus auf zentrale Fragen gebracht habe.

Kurz zeigte sich erfreut über die Einigungen auf ein Brexit-Abkommen und eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. "Wir versuchen als Präsidentschaft natürlich unser Bestes, um die Einheit der EU-27 zu wahren", auch wenn es nun gewisse Fragen hinsichtlich Gibraltars mit Spanien gebe. Er hoffe dennoch auf Einheit, sagte Kurz. "Es gibt gute Gesprächskanäle in dieser Frage, und insofern hoffe ich sehr, dass es gelingt, bis Sonntag auch diese Frage noch auszuräumen", sagte er nach seinem Gespräch mit May.

Zuvor hatte der Bundeskanzler das britische Parlament besucht und mit Julian Smith, dem konservativen "Chief Whip" (eine Art parlamentarischer "Einpeitscher") Gespräche geführt. Danach war er auch mit Schatzkanzler Philip Hammond zusammengekommen.

Kritik zur Brexit-Erklärung kam von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon. "Jede Menge Einhörner, die an die Stelle von Fakten über die künftigen Beziehungen treten", teilte Sturgeon auf Twitter mit. Mit Einhörnern werden in Großbritannien unrealistische politische Ziele umschrieben.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht die Brexit-Verhandlungen indes noch nicht am Ziel. "Wir sind einen Schritt vorangekommen, aber es wird sicherlich noch vieler Diskussionen insbesondere auch in Großbritannien benötigen", sagte Merkel in Berlin. Konkrete Punkte nannte sie nicht. Zugleich hob sie die Nordirland-Frage als schwierigsten Punkt hervor. Ohne dieses Sonderproblem hätte man bereits eine Lösung.