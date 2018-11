Fall Khashoggi: Hinweis auf Verwicklung des Kronprinzen

Einer türkischen Zeitung zufolge hat die CIA Aufnahmen eines brisanten Telefongesprächs des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zum Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi. Darin soll der Kronprinz sagen, Khashoggi solle "so schnell wie möglich zum Schweigen gebracht werden", wie die "Hürriyet" am Donnerstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtete.

© APA (AFP/Archiv)

Demnach habe die Direktorin des US-Geheimdienstes, Gina Haspel, bei ihrem Türkei-Besuch im vergangenen Monat "signalisiert", dass die CIA ein entsprechendes Gespräch zwischen dem Kronprinzen und seinem Bruder Khalid bin Salman, dem Botschafter Saudi-Arabiens in den USA, abgehört habe. Ein türkischer Beamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe keine Informationen über eine derartige Aufnahme.

Der regierungskritische Journalist Khashoggi war am 2. Oktober verschwunden, nachdem er das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten hatte. Erst nach wochenlangem internationalen Druck gab die Führung in Riad zu, dass der regierungskritische Journalist von Agenten des Königreichs getötet wurde.

Die türkische Regierung lanciert über regierungsnahe Medien seit Wochen Details zu dem Fall. Angeblich verfügt sie über Tonaufnahmen aus dem Innern des Gebäudes. Nur wenige Informationen ließen sich unabhängig überprüfen.

In dem "Hürriyet"-Beitrag heißt es weiter, dass der Kronprinz und sein Bruder in dem angeblichen Gespräch "Unwohlsein" über die öffentliche Kritik des Journalisten Khashoggi an seinem Land ausgedrückt hätten. Der Autor deutet auch an, dass es weitere "atemberaubende" Beweise gebe, denn die CIA habe mehr Gespräche abgehört, als die Öffentlichkeit wisse.

Der Bericht erhöht den Druck auf die USA, die Aufklärung des Falls voranzutreiben. Er erschien kurz nachdem US-Präsident Donald Trump deutlich gemacht hatte, dass er rigoros zur saudischen Führung hält.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte am Donnerstag eine "vollständig transparente und glaubwürdige Ermittlung". Bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu und EU-Kommissar Johannes Hahn in Ankara sagte sie, alle "wirklich Verantwortlichen" für die Tötung von Khashoggi müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sprach sich aber auch gegen die Anwendung der Todesstrafe aus.

Widersprüchliche Äußerungen gab es darüber, ob der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf dem G-20-Treffen kommende Woche in Argentinien mit Kronprinz Mohammed zusammentrifft. Erdogan selbst habe ein solches Treffen ausgeschlossen, berichtete der Rundfunksender "A Haber". Sein Sprecher hatte zuvor erklärt, das hänge vom Programm ab und könne durchaus passieren. Es wäre das erste Treffen seit Khashoggis Ermordung.

Die Türkei und Saudi-Arabien sind Rivalen in der Region, zudem betrachtet die Türkei es als Affront, dass Khashoggis Verschwinden in Istanbul orchestriert wurde. Ankara forderte wiederholt, dass die Auftraggeber der Tötung zur Verantwortung gezogen werden, beschuldigte bisher den Kronprinzen aber nicht direkt. Am Donnerstag stellte Cavusoglu die Bereitschaft Saudi-Arabiens zur Kooperation mit der türkischen Justiz bei der Aufklärung des Falles infrage. "Bis zum heutigen Tag haben wir keine Informationen vom saudischen Generalstaatsanwalt erhalten", sagte er vor Journalisten.

Der dänische Außenminister Anders Samuelsen kündigte indes in Kopenhagen einen Ausfuhrstopp von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien an und sprach sich für ein "deutliches Signal" von den europäischen Staaten aus. "Saudi-Arabien spielt eindeutig eine negative Rolle. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir auch von europäischer Seite ein deutliches Signal senden, dass die Grenze jetzt erreicht ist", erklärte Samuelsen in Hinblick auf den Fall Khashoggi und die Situation im Jemen. Er äußerte die Hoffnung, dass weitere EU-Länder ihre Rüstungsexporte beenden.

Deutschland setzte seine Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien bereits vorübergehend aus, während die USA weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien liefern. Die deutsche Regierung kündigte zudem Einreisesperren gegen 18 saudi-arabische Staatsangehörige an, die mutmaßlich in den Fall Khashoggi verwickelt sind. Dieser für den Schengenraum geltende Schritt wird auch von Österreich mitgetragen.

Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Jubair hatte am Mittwoch erneut davor gewarnt, den Kronprinzen für die Tötung verantwortlich zu machen. Damit würde eine "rote Linie" überschritten, sagte Jubair dem britischen Sender BBC. Im Zusammenhang mit der Tötung befinden sich nach Angaben der Behörden in Riad 21 saudi-arabische Staatsbürger in Gewahrsam. Elf von ihnen wurden bisher angeklagt, für fünf Beschuldigte fordert die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe.