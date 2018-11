Treffen von Juncker und May endete ergebnislos

Ein Brexit-Treffen der britischen Premierministerin Theresa May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Mittwochabend keinen Durchbruch gebracht. Man habe sehr gute Fortschritte gemacht, und die Arbeit werde nun weitergehen, sagt ein Kommissionssprecher nach der Unterredung in Brüssel. May wird am Samstag erneut nach Brüssel reisen, hieß es.