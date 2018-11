Explosionsartiger Anstieg bei Betrugsdelikten im Internet

Internet-Betrüger haben gerade in einkaufsintensiven Zeiten ein leichtes Spiel. Das Bundeskriminalamt (BK) warnte daher im Vorfeld des Black Friday, Cyber Monday und des Weihnachtsgeschäfts zur Vorsicht. Denn die Anzahl von Bestellbetrügereien ist in den vergangenen Jahren explosionsartig in die Höhe geschnellt. Von 2016 auf 2017 haben sich die angezeigten Fälle in Österreich fast verdoppelt.