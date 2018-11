EU sucht kurz vor Fristablauf Einigung zu Haushalt 2019

Die EU-Staaten und das Europaparlament haben einen neuen Anlauf genommen, um eine Einigung über den Haushalt der Union für das kommende Jahr zu erzielen. Die Verhandlungsführer beider Seiten nahmen am Montagnachmittag die Gespräche wieder auf, die am Freitag wegen eines Streits über die Finanzierung der Milliardenhilfen für Flüchtlinge in der Türkei abgebrochen worden waren.