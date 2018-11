Söder will Erscheinungsbild der CSU grundsätzlich ändern

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will, sollte er zum CSU-Chef gewählt werden, das öffentliche Bild der Partei korrigieren. Er wolle die CSU zu einem "Stabilisierungsfaktor" in der deutschen Bundespolitik machen und ein "hochkooperatives Miteinander" mit der Schwesterpartei CDU pflegen, so Söder. Am scheidenden CSU-Chef Horst Seehofer als deutscher Innenminister wolle er festhalten.