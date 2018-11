"Ein Amerikaner in Paris" tanzt auf der Linzer Musicalbühne

Der Tanzfilm "Ein Amerikaner in Paris" mit Gene Kelly aus dem Jahr 1951 war längst ein Welterfolg, doch erst 2014 kam das Werk mit der Musik von George Gershwin auf die Bühnen in New York und London. Das ist auch der Grund, warum die deutsche Erstaufführung erst am Linzer Landestheater am 25. November Premiere feiern wird, erklärte Dramaturg Arne Beeker in der Pressekonferenz am Montag in Linz.