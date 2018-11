Kooperation und Differenzen bei Westbalkan-Treffen in Wien

Die sechs Westbalkan-Staaten haben am Montag in Wien bei einem Gipfel ihr Engagement in Richtung EU-Mitgliedschaft und eine verstärkte Kooperation bekräftigt. Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo um das regionale Freihandelsabkommen CEFTA zeigte freilich einmal mehr, wie groß die Differenzen unter den Ländern sind.