Trotz Demonstrationen tritt Babis weiterhin nicht zurück

Der unter Druck geratene tschechische Regierungschef und Chef der Protestbewegung ANO, Andrej Babis, will trotz der Demonstrationen für seinen Rücktritt am vergangenen Wochenende im Amt bleiben. Babis bestätigte seine diesbezügliche Entschlossenheit am Sonntagabend in einem Interview mit dem TV-Sender "Nova".