41. Barocktage Stift Melk geben sich kontrastreich

Kontrastreich ist das Programm der 41. Internationalen Barocktage Stift Melk 2019 gestaltet, das am Montag in Wien durch den künstlerischen Leiter Michael Schade und den künstlerischen Koordinator Alexander Hauer präsentiert worden ist. Unter dem Motto "Lyra et Gladio - König.Bürger.Bettelmann" werden von 6. bis 10. Juni Musikformen verschiedener Gesellschaftsschichten einander gegenübergestellt.