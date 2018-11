Mays politisches Schicksal scheint weiter ungewiss

Die britische Premierministerin Theresa May muss im Streit über den Entwurf des Brexit-Abkommens weiter um ihr politisches Schicksal fürchten. Am Montag war zunächst noch unklar, ob es zu einem Misstrauensantrag in ihrer Fraktion kommen würde. Dafür sind 48 entsprechende Briefe von Abgeordneten der Konservativen Partei nötig.