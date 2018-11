May-Gegnern fehlen sechs Unterschriften für Misstrauensvotum

Im Streit um die Brexit-Strategie von Theresa May fehlen den innerparteilichen Gegnern der britischen Premierministerin offenbar noch sechs Unterschriften für ein Misstrauensvotum. 42 Abgeordnete der Konservativen Partei hätten fest versichert, dass sie sich per Brief für eine solche Abstimmung ausgesprochen hätten, berichtete "The Sun" am Montag. Die Schwelle liegt bei 48.