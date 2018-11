Kneissl kritisiert EU-Politik gegenüber Israel

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) kritisiert die Politik der Europäischen Union gegenüber Israel. "Ich habe den Eindruck, dass besonders strenge Maßstäbe an Israel angelegt werden", sagte Kneissl in einem Interview mit der "Times of Israel". Es brauche "mehr Realismus" in den EU-Israel-Beziehungen, "und das ist etwas, wofür sich Österreich aktiv einsetzt".